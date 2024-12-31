اختلالات الجوية الجزائرية تحت النظر

عقد اجتماع، مساء أمس الإثنين، بمقر وزارة النقل، خصّص لدراسة الوضعية والاختلالات التي تعرفها شركة الخطوط الجوية الجزائرية في الآونة الأخيرة، بداية بارتفاع حالات التأخر في الرحلات، والتوقف التقني للطائرات، مما أدى إلى تذبذب في الرحلات الداخلية والدولية.

وحسب ما أفاد به بيان لذات الدائرة الوزارية، فإن الوزير السعيد سعيود قد "ترأس الاجتماع استكمالا لسلسلة اللقاءات مع مختلف الفاعلين في القطاع، وبغية متابعة السير الحسن لنشاط النقل الجوي"، وذلك بحضور إطارات الإدارة المركزية، المدير العام للوكالة الوطنية للطيران المدني، الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، والرئيس المدير العام لشركة تسيير مصالح مطار الجزائر، المدير العام للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية.

وبعد الاستماع لعرض قدمه مسيرو الشركة حول هذا التذبذب، أسدى سعيود جملة من التوجيهات المتعلقة بالحفاظ على برنامج الرحلات دون أي تأخير.

وأمر المسؤول التنفيذي الأول عن قطاع النقل كذلك، بـ"إحصاء حاجيات الشركة من الطائرات، والعمل على تدارك النقائص لضمان التنقلات لكل المواطنين، وكذا العمل على الصيانة السريعة للطائرات التي تعرف أعطابا تقنية".

كما وجّه الوزير، حسب البيان، "بتوحيد الجهود والعمل بكل جدية للرقي بالشركة وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين، والعمل على اعتماد مبدأ الشفافية في تسيير الشركة لأكثر نجاعة".

وأوصى سعيود أيضا، يضيف البيان، "بوضع احتياطي مخزون من قطع الغيار لتفادي تقلبات السوق الدولية ومشاكل التموين".

في الأخير، دعا الوزير مسيري الشركة للتجند من أجل تحسين مستوى الخدمات والتكفل الأمثل بالمسافرين وإرضائهم، معتبرا المهمة من أولويات قطاعه.