توقيف 5 أشخاص وحجز سجائر أجنبية في حاسي مسعود

حجزت مصالح الأمن بدائرة حاسي مسعود، 80 كلم عن عاصمة الولاية ورڤلة، كمية من السجائر تقدر بـ123900 علبة تبغ ذات منشأ أجنبي، كانت مخبأة بإحكام داخل مقطورة شاحنة، كما تم توقيف 5 أشخاص وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص بورڤلة.

وحسب بيان ذات المصالح، صادر اليوم، فإن العملية جاءت بعد "عمل استعلاماتي وميداني، مكن عناصر الأمن من كشف المخطط الإجرامي المنتهج من قبل المشتبه فيهم، وتحديد مواصفات الشاحنة المستخدمة من طرفهم، ليتم توقيفها وإخضاعها للتفتيش الدقيق، حيث ضبط بداخلها على كمية معتبرة تقدر بـ123900 علبة من السجائر".

وأضاف البيان أن الموقوفين، وجهت لهم تهم حيازة ونقل وتخزين مواد تبغية (سجائر) متحصل عليها عن طريق التهريب باستعمال وسيلة نقل مهيأة خصيصا لغرض التهريب، في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود على درجة عالية من الخطورة تهدد الاقتصاد الوطني والصحة العمومية.