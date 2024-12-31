أُعلن في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، عن وفاة الأمين العام للمنظمة الوطنية للتضامن الطلابي، السيد نوفل كشود، بإحدى المصالح الطبية التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي الدكتور عبد القادر حساني بمدينة سيدي بلعباس، إثر وعكة صحية مفاجئة، كانت قد استلزمت، منذ ثلاثة أيام، تحويل المرحوم إلى هناك، وفقا لما أشارت إليه مصادر من الوسط الجامعي لـ"الخبر".

ويعتبر الفقيد، المتزوج حديثا والبالغ من العمر 48 سنة، واحدا من أبرز قياديي التنظيمات الطلابية في الجزائر، وهو الذي كان كثير التردد على مدينة سيدي بلعباس قبل أن يستقر بها منذ فترة، مع الإشارة إلى ذلك التواجد الكثيف لأعداد معتبرة من ممثلي التنظيمات الطلابية بمستشفى سيدي بلعباس، ليلة الإثنين، للاطمئنان على صحة الفقيد.

من جهته، نعى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، البروفيسور كمال بداري، على صفحته الرسمية على فايسبوك، المرحوم نوفل كشود، بعد أن وضعه في منزلة "الطالب الصديق"، مع الإشارة إلى أن الفقيد ليس إلا سليل كشود محمد، الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان، الذي وافته المنية مع بداية سنة 2020. يذكر أن الأمين العام للمنظمة الوطنية للتضامن الطلابي سيوارى الثرى بالجزائر العاصمة، وفقا لما استقته "الخبر" من مصادر مقربة منه.