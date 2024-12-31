تدشين معمل لتصميم الرقائق الإلكترونية بالعاصمة

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أمس الإثنين، بمركز تنمية التكنولوجيات المتقدمة، ببابا حسن بالعاصمة، على تدشين معمل تصميم الرقائق الإلكترونية بتكنولوجيات متعددة، من بينها 65 نانومتر.

وأكد وزير التعليم العالي أن "هذا المعمل هو الأول من نوعه وطنيا، والذي سيمكن الجزائر من التحكم في تصميم الرقائق الإلكترونية وتصنيعها في مطلع شهر أفريل 2025، كما برمج المركز عملية تصميم رقائق 13 نانومتر، الحاملة لتكنولوجيا البطاقات البيومترية خلال سنة 2025".

وعاين المسؤول ذاته، حاضنة الأعمال، التي سترافق إنشاء 24 مؤسسة ناشئة في التكنولوجيات المتقدمة خلال سنة 2025، كما كانت الفرصة للوزير لمعاينة مختلف النماذج التكنولوجية المنجزة من طرف المركز.

وهذا التوجه الاقتصادي والتجاري للمركز، "يتوقع منه خلق 1000 منصب شغل من خريجي المؤسسات الجامعية، آفاق سنة 2027"، يقول وزير التعليم العالي.



