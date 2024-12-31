الحكومة تريد جذب المستثمرين لقطاع المناجم

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا للحكومة، لدراسة عدة ملفات من بينها مشروع تمهيدي لقانون ينظم النشاطات المنجمية، حسب ما أورده بيان لمصالح الوزارة الأولى.

وتناول الاجتماع هذا المشروع لجذب المستثمرين لقطاع المناجم وضمان الشروط المناسبة للاستغلال الأمثل للموارد المنجمية وتثمينها.

كما استمعت الحكومة إلى عرض حول مشروع سد بوزينة بولاية باتنة، الذي تمّ إنجازه بسعة تخزينية تقدر بـ18 مليون متر مكعب.

ودرست الحكومة سبل تعزيز الإطار التنظيمي المتعلق بتسيير المراكز الحدودية البرية، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وفي هذا السياق، أفاد البيان بأن الحكومة قامت "بدراسة سبل إنجاز منشآت حدودية عصرية وفعالة كفيلة بتيسير تنقل المسافرين وتحسين نوعية الخدمات المقدمة".

كما استمع أعضاء الحكومة إلى عرض حول مدى تقدم عملية تركيب كاشفات أحادي أوكسيد الكربون التي تم إطلاقها تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، وتم الكشف خلال العرض، أنّه تمّ تركيب أزيد من 9,7 مليون كاشف عبر 58 ولاية، قصد تأمين المواطنين من مخاطر التسمم بأحادي أوكسيد الكربون.



