توقيف مرتكب جريمة قتل بباتنة

تمكنت فرقة مكافحة الجريمة الكبرى، بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية في باتنة، من فك لغز جريمة القتل، مع توقيف المشتبه فيه المتورط في قضية السطو على مسكن عائلي متبوع بالاعتداء بسلاح أبيض.

وحسب بيان شرطة باتنة، الصادر اليوم الثلاثاء: "تعود حيثيات القضية إلى تلقي ذات الفرقة لنداء بتاريخ 20 ديسمبر الجاري، مفاده تعرض مسكن عائلي لفعل السطو، المتبوع بالاعتداء بسلاح أبيض المفضي إلى الوفاة، من قبل أشخاص مجهولين بحي باركافوراج. على الفور تم فتح تحقيق في القضية".

وأضاف البيان أن "التحريات المعمقة التي باشرتها عناصر الفرقة، تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، وبنفس تاريخ الواقعة، توجت بتحديد والكشف عن هوية المشتبه فيه البالغ من العمر 31 سنة وتوقيفه".

وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المحلية.



