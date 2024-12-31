بودبوز: "هذه رسالتي لأكليوش وشرقي"

توجه اللاعب الدولي الجزائري السابق، رياض بودبوز، برسالة إلى الثنائي مغناس أكليوش وريان شرقي، بخصوص خيار مستقبلهما الدولي.

وقال بودبوز، خلال حوار مع موقع "ليكيب" الفرنسي، بخصوص وضعية الثنائي، الذي يبقى مترددا تجاه المنتخب الذي سيمثله مستقبلا: "سيكون من الصعب جدا على الناس احترام خيارات اللاعبين، عقليتي بسيطة جدا، إذا لم تقم بخيار القلب، فذلك لن يكون له أي معنى في وضع منتخب كخيار ثان، هذه وجهة نظري".

وأضاف اللاعب، الذي اختار اللعب للمنتخب الجزائري في سن العشرين: "أريد فقط أن أقول لهما، قوما بخيار القلب، عليكما أن تكونا صاحبي القرار ولا تسمحا لأحد بالتأثير عليكما".

هذا وتحدث خريج مدرسة نادي سوشو عن تجربته الجديدة في البطولة الجزائرية، وكشف عن تفاصيل اختياره لشبيبة القبائل، مع أنه لم يكن أول فريق جزائري اتصل به، بعد فسخ عقده مع ناديه السعودي، وتابع: "عندما قررت مغادرة الدوري السعودي، كان أول عرض وصلني من نادي مولودية الجزائر، عن طريق الرئيس حاج رجم، ولكن مدرب النادي آنذاك رفض الفكرة، بعدها وصلني عرض شبيبة القبائل، كان أكثر وضوحا وجدية، فقمت بهذا الخيار".