"بلدنا".. مشروع للمستقبل

يمثل المشروع الجزائري القطري لإنتاج الحليب المجفف، المعلن عنه في الجزائر، من بين أهم المشاريع الهيكلية المشتركة في 2024، وتهدف الجزائر من خلاله إلى إحلال وارداتها من الحليب المجفف وتوفير فرص عمل، مع ارتقاب بداية إنتاج شركة بلدنا في الجزائر في عام 2026 لبلوغ مستوى تحقيق تغطية نصف حاجيات الجزائر في الحليب المجفف.

وتم التوقيع في 27 أفريل 2024 بالأحرف الأولى على هذه الاتفاقية، وينتظر على خلفية إبرام عقد مشترك جزائري قطري بين وزارة الفلاحة وشركة "بلدنا"، أن تتجسد عمليا المرحلة الأولى للإنتاج بمشروع شركة "بلدنا" القطرية لإنتاج الحليب المجفف في جنوب البلاد، لا سيما في ولاية أدرار في غضون سنة 2026.

وسيتم تنفيذ مسار الإنتاج على أربع مراحل، أولها ستكون في آفاق 2026، وآخرها بعد تسع سنوات من انطلاق المشروع. وينتظر أن يشهد المسار بعد الإمضاء على اتفاقية الإطار، سيليه التوقيع على عدة اتفاقيات أخرى تجسيدا لهذا المشروع.

ويتعلق الأمر بالقانون الأساسي للشراكة، اتفاقية المساهمين، اتفاقية شراء الحليب، وكذا الاتفاقية الخاصة بالامتياز لوضع تحت تصرف الشركة 117 ألف هكتار.

ولمرافقة المشروع وتسهيل كل الإجراءات لضمان انطلاق أشغاله خلال السنة الجارية 2024، ثم لجنة مشتركة تضم شركة "بلدنا"، إداريين وتقنيين، مسؤولين محليين، مع تنظيم زيارات للمناطق التي سينفّذ فيها المشروع.

أما بالنسبة للتمويل، فسيكون مشتركا، وذلك بنسبة 51 بالمائة من الشركة المختلطة التي ستنشأ، و49 بالمائة قروض من البنوك الجزائرية، وستكون الشركة المختلطة التي ستدير المشروع مملوكة من طرف الصندوق الوطني للاستثمار بنسبة 49 بالمائة مقابل 51 بالمائة للجانب القطري.

ويتمثل الهدف الأول من المشروع الجزائري القطري المشترك في تلبية احتياجات الجزائر المحلية، مع إمكانية توجيه فائض الإنتاج نحو التصدير في مرحلة ثانية.

وتجدر الإشارة أن التوقيع على اتفاق الإطار في نهاية أفريل 2024 جاء بعد 20 شهرا من الدراسات والمباحثات والتخطيط، بهدف تجسيد ما يعتبر "أكبر مشروع فلاحي وصناعي متكامل لإنتاج الحليب المجفف على مستوى العالم".

ويسمح المشروع بإنتاج قرابة 194 ألف طن من الحليب المجفف سنويا، على أن يتم في المرحلة الأولى استصلاح مزرعة خاصة بتوفير احتياجات الأعلاف وتصميم مزرعة بطاقة 50 ألف رأس من الأبقار وكذا خطوط إنتاج متطورة لإنتاج الحليب المجفف.

ويصل إجمالي عدد الأبقار في السنة التاسعة من انطلاق المشروع، إلى 270 ألف رأس من الأبقار، مع إنتاج حوالي 1.7 مليار لتر من الحليب سنويا.