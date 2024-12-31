الوزير الأول يستقبل السفير السعودي

استقبل الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الثلاثاء بقصر الحكومة، سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر، عبد الله بن ناصر البصيري، حسب ما أورده بيان لمصالح الوزير الأول.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا اللقاء شكل "فرصة لاستعراض واقع التعاون الثنائي وآفاق تطويره، مع التأكيد على الإرادة المشتركة التي تحدو قيادتي البلدين الشقيقين من أجل إرساء شراكة ثنائية واعدة، لاسيما من خلال تنويع أوجه التعاون الاقتصادي واستغلال كافة فرص الاستثمار التي تتيحها قدرات البلدين".

كما تطرق الجانبان إلى "الأوضاع الراهنة في العالم العربي، لاسيما في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي سوريا، مع التأكيد على أهمية التنسيق والتشاور بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة، على اعتبار أن الجزائر والسعودية، تحت القيادتين الحكيمتين لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون والملك خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، تمثلان صمام أمان للدول العربية والعالم الإسلامي في مواجهة التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة وبالغة التعقيد"، يضيف البيان.