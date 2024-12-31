ترجي مستغانم .. تغيير جديد في الطاقم الفني

أكدت إدارة ترجي مستغانم، اليوم الثلاثاء، استقالة المدرب سليمان رحو وطاقمه الفني، بعدما وصلت "الأمور بين الطرفين إلى طريق مسدود رغم كل الإمكانيات التي قامت إدارة الفريق بتوفيرها".

وكشفت إدارة الصاعد الجديد، في بيان، أنها اتفقت بشكل رسمي مع الطاقم الفني الجديد والذي سيباشر مهامه ابتداء من حصة مساء اليوم بقيادة كل من: لكناوي ندير (مدرب أول)، ماروك نور الدين (مدرب مساعد)، شريات حسام الدين (محضر بدني) وكهول رابح (مدرب حراس).

ويعتبر هذا الطاقم الفني الثالث الذي يشرف على الفريق، علما أن المدرب شريف حجار هو من بدأ الموسم قبل أن يرمي المنشفة شهر نوفمبر الماضي.

من جهة أخرى، أوضحت الإدارة المستغانمية بخصوص قائمة اللاعبين المسرحين إلى حد الساعة، وذلك بانضمام اللاعبين عواد حسين وبن عبدي عزيز إلى المسرح الأول عدادي توفيق وهذا بعد اتخاذ الإجراءات الإدارية والمادية اللازمة معه جراء "تصريحاته اللامسؤولة"، مضيفة أنها ستوافي جمهور الفريق "بجميع اللاعبين المسرحين من الفريق عند الفصل في القائمة النهائية" .

وفيما يخص مرحلة الانتقالات الشتوية، وعدت الإدارة الأنصار أنها "ستفعل المستحيل من أجل جلب أفضل الأسماء الممكنة والمتوفرة فلا مجال للخطأ من أجل النهوض بالفريق من جديد والعودة إلى السكة الصحيحة".

ورغم الوضعية الصعبة للفريق في جدول الترتيب (المرتبة الأخيرة - 12 نقطة من 14 مقابلة) طمأنت الإدارة الأنصار أنه "باحتساب مباراة مولودية الجزائر المتأخرة، هنالك 48 نقطة كاملة للمنافسة على ضمان البقاء"، وأضافت "لا شيء حسم إلى حد الآن، لذا نرجو من الجميع عوض الانصياع وراء الأمور التافهة والصيد في المياه العكرة، الالتفاف حول الفريق ووضع الخلافات جانبا".