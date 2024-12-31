الجزائر تعزي الهند

وقع وزير الاتصال، محمد مزيان، باسم الحكومة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، بمقر سفارة جمهورية الهند بالجزائر العاصمة، على سجل التعازي، إثر وفاة الوزير الأول الأسبق، مانموهان سينغ.

وجاء في نص التعزية: "على إثر رحيل السيد مانموهان سينغ، الوزير الأول الأسبق لجمهورية الهند، لا يسعني إلا أن أتقدم إليكم ومن خلالكم إلى الشعب الهندي الصديق، نيابة عن السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، وباسم الجزائر شعبا وحكومة، بأخلص عبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساة".

وأضاف الوزير: "وأمام هذا المصاب الجلل، نقف وقفة إجلال وتقدير أمام ذكرى الفقيد الذي ترك في قلوب الشعب الهندي الصديق أثرا طيبا بإسهاماته كشخصية وطنية لم تتوان يوما عن خدمة بلادها".

وخلص إلى القول: "وإذ أجدد لكم التعازي، لا يفوتني أن أؤكد تضامن الجزائر مع بلدكم الصديق في هذا الظرف الأليم".