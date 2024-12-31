مستجدات مشروع الطريق السيار جن جن-العلمة

تفقد والي جيجل، أحمد مڤلاتي، اليوم الثلاثاء، وضعية الأشغال بمنفذ الطريق السيار الذي يربط بين ميناء جن جن في ولاية جيجل والطريق السيار شرق غرب على مستوى مدينة العلمة في ولاية سطيف.

وحسب بيان ولاية جيجل فقد انتهت الأشغال من النقطة الكيلومترية 1+800 ‪ إلى غاية النقطة الكيلومترية 13.

ووفق ذات البيان "تسير الأشغال بوتيرة حسنة من مدخل الميناء (النقطة الكيلومترية 0+000) إلى النقطة الكيلومترية 1+800".

وهو الجزء المتبقي من أجل تسليم مقطع أول من الطريق السيار بطول 13 كلم، والذي سيكون في أقرب الآجال حسب بيان ولاية جيجل.

وبالإضافة إلى هذا المقطع في ولاية جيجل انتهت الأشغال تقريبا بمقطع آخر في ولاية سطيف على مسافة 17 كلم، فيما يتعين إنجاز 80 كلم من المشروع حيث تتواصل الأشغال في أجزاء منه ولم تنطلق الأشغال بعد في أخرى.

وعرف هذا المشروع الاستراتيجي، الذي انطلقت أشغاله قبل عشر سنوات، تأخرا كبيرا في مدة إنجازه وتوقفت الأشغال في مرات عديدة لأسباب متنوعة، حيث يمتد الطريق السريع على مسافة 110 كلم ويعبر 3 ولايات هي سطيف، ميلة وجيجل.