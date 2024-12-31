اتصالات الجزائر: عرض بمناسبة السنة الجديدة

تطلق اتصالات الجزائر، ابتداء من الفاتح جانفي 2025، مزايا حصرية جديدة لكل عملية تعبئة اشتراك في الأنترنت باستعمال الدفع الإلكتروني، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لهذه المؤسسة العمومية.

وأوضح نفس المصدر أنه "بفضل هذا العرض الاستثنائي، سيستفيد الزبائن المشتركين في خدمات IDOOM ADSL وIDOOM FIBRE الذين يقومون بتعبئة اشتراكات الأنترنت لمدة شهر، 3 أشهر، 6 أشهر أو 12 شهرا، عبر جميع منصات الدفع الإلكتروني، بما في ذلك فضاء الزبون لاتصالات الجزائر، التطبيق المحمول My Idoom تطبيق Baridi Mob لبريد الجزائر، تطبيق Wimpay للبنك الوطني الجزائري وكذا أجهزة الدفع الإلكتروني على مستوى وكالاتنا التجارية باستعمال بطاقة الذهبية والبطاقة البينبنكية CIB من أيام أنترنت مهداة".

ويستفيد الزبائن ‏من 3 أيام أنترنت مهداة بالنسبة لتعبئة شهر واحد و12 يوما بالنسبة لتعبئة 3 أشهر و24 يوما بالنسبة لتعبئة 6 أشهر و48 يوما مهداة لتعبئة 12 شهرا.

ومن خلال إطلاق هذه المبادرة، تجدد اتصالات الجزائر "التزامها بتسهيل الوصول إلى خدماتها ومكافأة وفاء زبائنها وتشجيع اعتماد الحلول الرقمية بهدف تعزيز الشمول المالي في البلاد".