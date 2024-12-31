"الجوية الجزائرية" تعلن إضافة 34 رحلة

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عن تعزيز برنامج رحلاتها الجوية ابتداء من الفاتح فيفري 2025.

وأكدت الشركة العمومية، في بيان، أن ذلك يأتي "تجسيدا لسياسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الهادفة إلى تعزيز الربط الجوي بين مختلف مناطق الوطن وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين".

وحسب ذات البيان "سيتم إضافة عدد من الرحلات إلى وجهات محلية متنوعة، بمعدل 34 رحلة أسبوعيا والتي ستوفر 3588 مقعدا، مما يعزز قدرة الخطوط الجوية الجزائرية على تلبية احتياجات زبائنها".

وفي الختام، دعت الشركة إلى الاتصال على الرقم القصير 3302 أو التوجه إلى إحدى وكالاتها التجارية للحصول على المزيد من المعلومات.