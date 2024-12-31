سابقة في ليبيا

فازت الزائرة المقطوف بمنصب عميد بلدية زلطن، غرب ليبيا، خلال الانتخابات التي جرت، أمس الإثنين، لتسجل بذلك سابقة في تاريخ ليبيا، بحسب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وحسب موقع "الوسط" الليبي، اعتبرت المفوضية، في بيان، أن هذا الفوز "جاء تتويجا لجهود وحدة دعم المرأة بالمفوضية، والمساعي التي تبذلها في سبيل توفير أفضل الظروف لمشاركة المرأة في الانتخابات، وتوفير فرص لزيادة مقاعد النساء في المجالس البلدية، والتحفيز على الترشح والدعوة إلى الإيمان بقدرات النساء كقياديات فاعلات وقادرات على صناعة التغيير والتطوير".

وأضافت أن فوز السيدة المقطوف "يؤكد قدرات النساء الليبيات على خوض معترك المنافسة السياسية، والفوز وفق أعلى معايير النزاهة والمصداقية"، واصفة الفوز أيضًا بأنه "نقلة مهمة في تاريخ المرأة الليبية، ونموذج مشرف نفتخر بها أمام العالم الديمقراطي".

ومرت عملية الانتخاب بشفافية ونزاهة وبحضور مراقبين، بحسب بيان المفوضية، حيث حازت المقطوف على ثقة أعضاء المجلس البلدي.