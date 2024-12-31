كلمة رئيس الجمهورية بمناسبة السنة الجديدة (فيديو)

وجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مساء اليوم الثلاثاء، كلمة إلى الشعب الجزائري بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة.

وقال رئيس الجمهورية، في الكلمة التي بثت على قنوات التلفزيون العمومي: "أيتها المواطنات، أيها المواطنون، ها نحن نودع عام 2024 بما ميزه من مكاسب وإنجازات وجهد بسواعد أبناء وطننا المفدى جعلت بلادنا تسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق نهضة تنموية واعدة تؤهلها للولوج في مصف الدول الناشئة، هو العام كذلك الذي شرفتموني فيه بتجديد ثقتكم الغالية لنواصل العمل معا بتفاؤل كبير مبني على معطيات ومؤشرات واقعية باتت تتميز بها الجزائر إفريقيا وعربيا، أحيي بهذه المناسبة جميع الجزائريات والجزائريين لعزيمتهم ولتسلحهم بالروح الوطنية العالية خدمة لاقتصادنا ودفعا لوتيرة تنميتنا بقوة أكثر".

وأضاف: "أدعو إلى مواصلة المجهودات ليكون عام 2025 إن شاء الله حافلا بمزيد من الإنجازات والمكاسب بفضل رؤية الجزائر المنتصرة وقدراتنا الواعدة في عديد المجالات، تمنياتي لكل الجزائريات والجزائريين ولأبناء جاليتنا الوطنية بالخارج عاما سعيدا مباركا بموفور الصحة والهناء ولبلادنا العزيزة بمزيد من الازدهار والرقي".

وختم رئيس الجمهورية كلمته: "أتمنى لأشقائنا في فلسطين الجريحة السلامة والنجاة وإنهاء العدوان، كل عام وأنتم بخير عاشت الجزائر حرة أبية شامخة، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار".