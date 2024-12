Algérie Télécom : Des avantages exclusifs à l’occasion du nouvel an

Algérie Télécom a annoncé, mardi dans un communiqué, la mise en place, à partir du 1er janvier 2025, de nouveaux avantages exclusifs pour tout rechargement d'abonnements internet effectué via le paiement électronique.

"Grâce à cette offre exceptionnelle, les clients des services Idoom adsl, Idoom vdsl et Idoom fibre qui rechargent leurs abonnements internet pour une durée allant de 1, 3, 6 ou 12 mois via l'ensemble des plateformes de paiement électronique, notamment l'espace client d'Algérie Télécom, l'application mobile My Idoom, l'application Baridi Mob d'Algérie Poste, l'application Wimpay de la BNA, ainsi que les terminaux de paiement électronique TPE au niveau de nos agences commerciales à travers les cartes Dahabia et CIB, bénéficieront de journées de connexion bonus", précise la même source.

Ainsi, les clients bénéficieront lors de la recharge d'un (1) mois d'un bonus de 3 jours gratuits, la recharge de 3 mois (12 jours), la recharge de 6 mois (24 jours) et la recharge de 12 mois (48 jours).

Avec cette initiative, Algérie Télécom "réaffirme son engagement à simplifier l'accès à ses services, à récompenser la fidélité de ses clients et à encourager l'adoption des solutions numériques, contribuant ainsi au développement de l'inclusion financière en Algérie".