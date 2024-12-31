الشرطة توجه نداء إلى الجمهور

أنهت مصالح أمن ولاية غليزان إلى علم المواطنين، أن مصالحها ممثلة في أمن دائرة يلل، قد قامت بتوقيف المدعو "ج.م" الظاهر (في الصورة)، لتورطه في تكوين جمعية أشرار، بغرض الإعداد لارتكاب جنحة النصب وهذا باستغلال حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي التالية: اسماعيل الهادي لبيع السيارات بالتقسيط الحاج فتحي.

وفي هذا الصدد، توجه مصالح الأمن نداء لكل شخص سواء كان ضحية، أو شاهدا، التقرب أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة غليزان، أو التقدم لمصالح أمن دائرة يلل، أو إلى أقرب مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية، لتقييد شكوى، أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.