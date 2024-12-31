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السنة الميلادية الجديدة: الرئيس تبون يهنئ

31 ديسمبر 2024 ()

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هنأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، "كل أفراد قواتنا المسلحة، ضباطًا وضباط صف وجنودا، في كل الوحدات والنواحي العسكرية عبر وطننا المفدى"، بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة. 

وأضاف الرئيس تبون على صفحته الرسمية في "الفايسبوك"، مساء اليوم الثلاثاء: تحية إكبار بهذه المناسبة لكل الأعين الساهرة، أولئك المرابطين، على حدودنا.. كل عام وأنتم بخير".

كما تقدم الرئيس تبون بـ "تهانيه الحارة لكل أفراد سلاح الدرك الوطني وأعوان الشرطة والأمن والحماية المدنية والجمارك، بحلول العام الجديد 2025"، وتمنى عاما سعيدا بـ "موفور العافية والسلامة لجيش الجزائر الأبيض وكل عمال وموظفي قطاع الصحة وسلك الشبه الطبي".

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