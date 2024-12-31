حادثة بسكرة: أول تصريح للاعب بوشامة (فيديو)

أعلن وفاق سطيف، اليوم الثلاثاء، أن لاعبه صالح بوشامة الذي تعرض لرشق بالحجارة خلال لقاء اتحاد بسكرة استأنف التدريبات مع المجموعة بملعب 8 ماي 1945 بسطيف.

ونشرت إدارة وفاق سطيف شريط فيديو على صفحتها في "الفايسبوك" تضمن تصريحات اللاعب المعني أكد فيها أنه في صحة جيدة مقدما شكره لكل من تضامن معه عبر كامل التراب الوطني.

وأضاف اللاعب الشاب أنه سامح صاحب المقذوف، معتبرا أن الحادثة درس للجميع من أجل القضاء على ظاهرة العنف في الملاعب الجزائرية.

وفيما يخص التفاصيل، قال بوشامة أنه كان مركزا مع أجواء المقابلة حتى جاءت الضربة في الرأس فجأة والتي لم يعرف مصدرها أو طبيعتها.

وأضاف ذات المتحدث أنه بعد تدخل الطاقم الطبي أحس بقدرته على إكمال المواجهة ومساندة زملائه، مضيفا "بعد انتهاء المقابلة علمت طبيعة الحادث عند مشاهدة اللقطات التلفزيونية ثم اتصلت هاتفيا مع الوالدين وطمأنتهما على حالتي الصحية بعد أن كانا على وشك التنقل إلى بسكرة".

وكانت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، قد أعلنت أول أمس الأحد تسليط عقوبات ثقيلة على نادي اتحاد بسكرة جراء الحادثة التي كادت تؤدي إلى الكارثة لولا لطف الله، حيث تم حرمان النادي البسكري من جماهيره لست مباريات، تُلعب أول 3 منها خارج ولاية بسكرة مع منع جماهيره من التنقل خارج الملعب لـ 6 مباريات وغرامة مالية بقيمة 40 مليون سنتيم.