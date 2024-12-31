شركات عمومية لتمويل 4 أندية من الرابطة الأولى

علمت "الخبر" من مصدر عليم أنه تقرر بدء تمويل أربعة أندية من الرابطة المحترفة الأولى بواسطة شركات عمومية ابتداءً من شهر جانفي المقبل.

جاء ذلك بعد اجتماع عُقد أمس بين ممثلي أندية الرابطة المحترفة الأولى ومحمد الأمين مسلوڨ، نائب رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم المكلف بتسيير الرابطة المحترفة، بحضور نذير بوزناد، الأمين العام للفاف. تم خلال الاجتماع مناقشة وضعية كل من: جمعية الشلف، نجم مقرة، اتحاد بسكرة، ومولودية البيض.

هذه الأندية هي الأخيرة التي لم تستفد بعد من عقود "رعاية" أو من شراء أسهم من قبل شركات عمومية.

وبناءً عليه، تقرر أن تبدأ الشركات العمومية التالية في تمويل الأندية المعنية اعتبارًا من شهر جانفي:

شركة "جيكا" ستقوم بتمويل جمعية الشلف.

شركة "كوسيدار" ستقوم بتمويل نجم مقرة.

شركة "جازي" ستقوم بتمويل اتحاد بسكرة.

شركة "نفطال" ستقوم بتمويل مولودية البيض.

التمويل سيكون في إطار عقود "رعاية" حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، وخلال هذه الفترة سيتم أيضًا دراسة ملفات الأندية لفتح المجال أمام الشركات المذكورة لشراء أسهم فيها. ويُشترط أن تبقى هذه الأندية في الرابطة المحترفة الأولى، وإذا هبطت الأندية إلى الأقسام الأدنى، سيتم وقف العملية.

وبحسب المصدر ذاته، لم يتم التطرق إلى وضع الأندية الصاعدة في الموسم المقبل.