Nouvel an: Le président de la République présente ses vœux au peuple algérien

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présenté, mardi soir, au peuple algérien, ses vœux à l'occasion de l'avènement du nouvel an 2025, appelant à la poursuite des efforts pour que la nouvelle année soit riche en réalisations et en acquis.

"Nous nous apprêtons, aujourd'hui, à tourner la page de l'année 2024, une année marquée par des acquis et des réalisations accomplis grâce aux efforts des enfants de ce cher pays qui avance à pas sûrs vers la réalisation d'un développement prometteur, l'habilitant, ainsi, à rejoindre le rang des pays émergents. En cette même année où vous m'avez fait l'honneur de me renouveler votre précieuse confiance pour continuer à travailler ensemble avec un grand optimisme, motivé par des données et indicateurs réalistes, caractérisant désormais l'Algérie aux niveaux, africain et arabe", a souligné le Président de la République dans une allocution adressée au Peuple algérien.

"Tout en saluant l'ensemble des Algériennes et Algériens pour leur détermination et leur haut sens de patriotisme en vue de servir notre économie et de propulser davantage notre développement, je tiens à appeler à la poursuite des efforts pour que l'année 2025, si Dieu le Veut, soit riche en réalisations et en acquis, grâce à la vision d'une Algérie victorieuse et à nos potentialités prometteuses dans divers domaines", poursuit le président de la République.

"Je présente à toutes les Algériennes et à tous les Algériens, ainsi qu'à nos enfants de la communauté nationale à l'étranger, mes vœux de bonheur et de bonne santé en ce Nouvel An, et pour notre chère patrie, davantage de prospérité et de progrès.", a-t-il dit, ajoutant: "Je souhaite également sécurité et fin des agression à nos frères en Palestine meurtrie".