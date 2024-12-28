أمطار وثلوج على هذه الولايات

حذرت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في نشرية خاصة، اليوم الأربعاء، من تساقط أمطار رعدية غزيرة وثلوج على المرتفعات الغربية للوطن.

وأشار الديوان، في تنبيه من المستوى الثاني باللون البرتقالي على خريطة اليقظة، إلى أن سمك الثلوج يتراوح ما بين 10 و15 سنتمترا، وستتساقط ابتداء من الساعة التاسعة ليلا إلى غاية الساعة السادسة من صباح يوم غد الخميس، على كل من ولايات الأغواط، البيض والنعامة.

كما سيتم تسجيل أيضا تساقط ثلوج على كل من ولايات الجلفة، تيارت، سعيدة، سيدي بلعباس وتلمسان، حيث يتراوح سمك الثلوج ما بين 5 و10 سنتمترات، وذلك بداية من الساعة التاسعة ليلا إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال غد الخميس.

كما حذر الديوان، في تنبيه من المستوى الثاني، من تساقط أمطار رعدية غزيرة، تتراوح كمياتها ما بين 20 و40 ملم، على كل من ولايات أولاد جلال، الجلفة، المسيلة، الأغواط، تيارت والبيض، وذلك بداية من الظهيرة إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.