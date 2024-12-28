الاحتلال الصهيوني يمعن في إبادة سكان غزة

مع استمرار المنخفض الجوي وموجة الصقيع وهطول الأمطار على قطاع غزة، غمرت مياه الأمطار مئات الخيام في مدينة خان يونس ورفح ودير البلح، ومن ينصبون الخيام على طول ساحل البحر.

بلدية غزة حذرت من جهتها، اليوم الأربعاء، من حدوث كارثة صحية وبيئية مع ارتفاع منسوب مياه الصرف الصحي، في ظل تعطل محطة ضخ المياه في حي الزيتون بمدينة غزة، وذلك جراء قصفها من قبل الجيش الصهيوني.

بدوره، أكد جهاز الدفاع المدني الفلسطيني أن مئات اتصالات الاستغاثة وصلتهم من النازحين الذين غمرت خيامهم مياه الأمطار لإنقاذ أطفالهم، وتمكنت الفرق من إجلائهم إلى أماكن أخرى غير صالحة للإيواء، وبقوا في العراء تحت المطر والبرد القارس.

تدهور الوضع الإنساني يتزامن مع استمرار المعارك والغارات على مناطق متفرقة بالقطاع من الشمال حتى الجنوب، أدت إلى سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وفي ذات السياق، استشهد عشرة فلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم، إثر استهداف طيران الاحتلال الصهيوني مخيم البريج وبلدة جباليا، وسط وشمالي قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد ثمانية فلسطينيين، غالبيتهم أطفال، وإصابة عدد آخر جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في جباليا البلد، شمالي غزة، كما استشهد مواطنان آخران، إثر قصف الاحتلال منزلا في مخيم البريج.

ونسفت قوات الاحتلال مربعات سكنية في مخيم جباليا ومحيطه، شمالي قطاع غزة، فيما أطلقت آليات الاحتلال النار في المنطقة الشمالية الغربية لمدينة غزة، واستهدفت مدفعياتها الأحياء الجنوبية الشرقية لمخيم البريج، وسط قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال الصهيوني عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45541 فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 108338 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.



