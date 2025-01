Pluies et neige dans plusieurs wilayas

Les services météorologiques prévoient dans un bulletin spécial ce mercredi des pluies orageuses abondantes et des chutes de neige sur les hauts plateaux de l'ouest du pays.

Le bulletin classé orange précise que des neiges d’une épaisseur de 10 à 15 cm, concerneront de 21h à 6h du matin jeudi les wilayas de Laghouat, El Bayadh et Naâma.

Des chutes de neige seront également enregistrées dans les wilayas de Djelfa, Tiaret, Saïda, Sidi Bel Abbès et Tlemcen, où l'épaisseur de la neige variera entre 5 et 10 cm. Ces chutes débuteront à partir de 21h et dureront jusqu'à 15h jeudi après-midi.

Des pluies orageuses entre 20 et 40 mm, concerneront, par ailleurs, les wilayas d'Ouled Djellal, Djelfa, M'Sila, Laghouat, Tiaret et El Bayadh, et s'étendront de l'après-midi jusqu'à 21h.