258 من موظفي "الأونروا" قتلوا في قطاع غزة

قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن 258 من موظفي الوكالة قتلوا في قطاع غزة، منذ بداية العدوان الصهيوني.

وأكد لازاريني أنه "حان الوقت لرفع الحصار عن غزة، لإدخال الإمدادات الإنسانية الضرورية، بما في ذلك مستلزمات الشتاء".

وأضاف مفوض الأمم المتحدة، في تصريح صحفي، أمس الثلاثاء، أنه "تم تسجيل ما يقرب من 650 حادثة ضد مباني الوكالة ومرافقها منذ بداية العدوان الصهيوني".

وأكد المسؤول الأممي أن أكثر من ثلثي مباني الوكالة تضررت أو دمرت، وقد كانت أغلبيتها تستخدم مدارس للأطفال، مشيرا إلى أن ما لا يقل عن 745 شخصا استشهدوا في ملاجئ الوكالة التابعة للأمم المتحدة، أثناء سعيهم للحصول على حماية الأمم المتحدة.

وكشف لازاريني عن أن هناك على الأقل 20 موظفا من "الأونروا" في مراكز الاعتقال الصهيونية، قائلا: إنه "حان الوقت لإطلاق سراح جميع المحتجزين العاملين في المجال الإنساني".

وقالت وكالة "الأونروا" إن مستويات سوء التغذية الحادة في قطاع غزة أعلى بـ10 مرات مما كانت عليه قبل الحرب الصهيونية على القطاع.

وأضافت في بيان على منصة "إكس": "في غزة، 80% من الأسر لديها على الأقل طفل واحد لا يحصل على الطعام، وأكثر من 96% من الأطفال والنساء الحوامل أو المرضعات لا يحصلن على التغذية الكافية"، وفقا لتقرير اليونيسف في نوفمبر الماضي.

وطالبت الوكالة الأممية بالوقف الفوري لإطلاق النار، وتوفير تدفق منتظم للإمدادات الأساسية، من أجل تسهيل عمليات الإغاثة.



