تراكم الثلوج.. طرق ولائية ووطنية مغلقة

أدت التقلبات الجوية الأخيرة وتساقط الثلوج على بعض المرتفعات، إلى غلق وقطع بعض الطرقات الوطنية والولائية، حسبما أفاد به مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني.

وأفاد المركز في بيان له، عبر حسابه "طريقي" على "الفايسبوك"، اليوم الأربعاء، بأن الطريق الوطني رقم 23 الرابط بين ولايتي الأغواط وتيارت، بالضبط على مستوى منطقة الخنق في بلدية آفلو، وكذلك على مستوى منطقة الجدر ببلدية وادي مرة، مقطوعة بسبب تراكم الثلوج.

وتسبب تساقط الثلوج في غلق الطريق الوطني رقم 47 الرابط بين ولايتي الأغواط والبيض، في شطره الرابط بين بلديتي أفلو وبريدة. كما شهد الطريق الوطني رقم 01 أ الرابط بين ولايتي الأغواط والجلفة، بالضبط على مستوى بلدية سيدي بوزيد الغلق بسبب الثلوج، يضيف البيان.

أما بالنسبة لولاية النعامة، فالطريق الوطني رقم 47 الرابط بين ولايتي النعامة والبيض، بالضبط على مستوى بلدية عسلة، مغلقة بسبب تراكم الثلوج.



