الفاف" تؤكد إدانة الحكمين بوكواسة وعبان

أيد المكتب الفدرالي، خلال اجتماعه، أمس الثلاثاء، القرار الذي اتخذته لجنة الطوارئ التابعة لها، بإدانة الحكم لطفي بوكواسة ومساعده عادل عبان، على خلفية مباراة شباب قسنطينة ونجم مڤرة.

وعبّر المكتب الفدرالي، في بيانه الختامي، عن أسفه للأحداث التي رافقت نهاية مباراة بين النادي الرياضي القسنطيني ونادي نجم مڤرة، ضمن الجولة 14 من البطولة المحترفة، والتي شابها، كما أشار البيان "خطأ تحكيمي فادح"، معلنا تأييده لقرارات لجنة الطوارئ بحق بوكواسة وعبان.

وكانت لجنة الطوارئ قد أعلنت، يوم 22 ديسمبر الماضي، عن توقيف الحكمين المذكورين، بسبب ارتكابهما - حسبها - خطأ جسيما أضر بصورة التحكيم الجزائري، وهذا بعد أن تراجعا عن احتساب هدف لفائدة النادي الرياضي القسنطيني، في آخر أنفاس المباراة، مع تحويلهما للتحقيق.

وتبع ذلك استدعاء الحكمين من طرف اللجنة الفدرالية للتحكيم، واللذين نفيا، بالمناسبة، خلال جلسة الاستماع، التي ترأسها مهدي عبيد شارف، وبشكل قاطع، كل ما تردد بخصوص لجوئهما إلى لقطات فيديو حملها هاتف أحد عناصر فريق نجم مڤرة، في اتخاذ قرارهما بإلغاء هدف النادي الرياضي القسنطيني.

وأكد الثنائي، بوكواسة وعبان، خلال جلسة الاستماع دائما، أن تأخرهما في إعلان القرار بخصوص الهدف الملغى (الهدف لم يكن شرعيا) راجع أيضا لعدم قدرتهما على التواصل، بسبب مشكل السماعات التي لا تعمل بشكل سليم ولا تسجل المحادثات (لم يتم اقتناء سماعات جديدة منذ 2015).

وإن لم تعلن "الفاف" في بيانها، عن القرارات النهائية التي اتخذت بحق بوكواسة وعبان، إلا أن مصادر أكدت أن الثنائي سيعاقب حتى نهاية الموسم، مع حرمانهما من تمثيل الصافرة الجزائرية في المنافسات القارية.

وعلى ضوء هذا، وحتى قبل جلسة الاستماع، تقرر استبعاد عبان من إدارة مباراة في مسابقة كأس الكاف، بعد الطلب الذي تقدمت به "الفاف" إلى "الكاف"، رافقه طلب آخر باستبعاد الثنائي من إدارة مباريات منافسة بطولة إفريقيا للاعبين المحليين 2025، وتعويضهما بالحكمين بوخالفة وعوينة، الأمر الذي يفتح المجال للكثير من التأويلات، خاصة وأن هذه الشدة التي أبدتها "الفاف" في التعامل معهما، غابت في حالات أكثر خطورة، كما هو الحال في مباراة اتحاد بسكرة ووفاق سطيف، عندما تغافل ثلاثي التحكيم عن تعرض لاعب الوفاق، بوشامة، لإصابة خطيرة على مستوى الرأس، واستمرت المباراة بصفة عادية، رغم أن القوانين واضحة، وتقضي بإيقاف المباراة جزئيا، وحتى نهائيا.