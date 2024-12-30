ثلوج فوق الكثبان الرملية

استيقظ سكان بعض مناطق ولاية النعامة، صباح اليوم الأربعاء، على مناظر البساط الأبيض الذي تزينت به شوارع مدن النعامة ومشرية وعين الصفراء بعد تساقط أولى كميات الثلوج مع انخفاض محسوس في درجات الحرارة.

وأضفت الكميات الأولى من الثلوج المتساقطة - وبالرغم من أنها لم تكن كثيفة-، على قمم ومرتفعات الكثبان الرملية وجبل منطقة التوسع السياحي لمكثر وجبل عيسى وميكاليس المحيطة بمنطقة عين الصفراء، أجواء متميزة وسط السكان وكذا الفلاحين ومربي المواشي الذين استبشروا بعام مليء بالخيرات.

وبمدينة مشرية، وبالرغم من الانخفاض المحسوس في درجات الحرارة، إلا أن الأطفال لم يفوتوا الفرصة للتمتع بمنظر الثلج الذي بدأ في التساقط منذ ساعات الصباح الأولى لنهار اليوم مانحا للمنازل والأشجار منظرا أجمل، واستمتع السكان بالمناظر الطبيعية الخلابة، فيما اغتنم البعض الآخر الفرصة لالتقاط صور تذكارية.

واكتسى بدوره جبل عنتر، المحاذي لمدينة مشرية، رداء أبيضا أدخل الفرحة على قلوب قاطني هذه المناطق الشمالية لولاية النعامة، الذين عبروا عن تفاؤلهم بأن تسهم هذه التساقطات في انتعاش الغطاء النباتي للمراعي السهبية وتوفر كميات الكلأ للمواشي وتوفير المياه لسقي أراضيهم.

وأشارت مصالح الحماية المدنية للولاية إلى أن هذه التساقطات الثلجية لم تتراكم بكثافة على مستوى الطرقات ولم تتسبب في تذبذب أو إعاقة لحركة المرور، وقد حرصت ذات المصالح على تقديم توجيهات للسائقين من أجل توخي الحذر لتفادي الانزلاقات والحوادث الناجمة عن الصقيع.