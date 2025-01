Un bilan tragique des accidents de la route en 2024

La direction générale de la protection civile a rendu public son bilan annuel pour 2024, enregistrant 1.146.283 interventions.

Selon le rapport annuel publié sur la page officielle de la protection civile sur Facebook, 64.261 accidents de la route ont été enregistrés au cours de l'année écoulée, ayant causé la mort de 1.959 personnes et blessé 76.800 autres.

En ce qui concerne les accidents liés au gaz, 964 incidents ont été signalés, entraînant 2.402 blessés et 119 décès.

Pour les noyades, 77.481 cas ont été enregistrés, avec 56.572 personnes sauvées par les équipes de secours, tandis que 357 décès ont été recensés.

Pour les interventions relatives aux évacuations sanitaires, les services de la protection civile ont pris en charge 711.826 cas, incluant le transport des malades et des blessés vers les hôpitaux.

En ce qui concerne les incendies, 4.667 feux dans le couvert végétal et 29.407 incendies urbains ont été recensés. Par ailleurs, 171.119 incidents divers ont été traités, en plus de 86.558 interventions préventives visant à garantir la sécurité publique.

Une comparaison avec les années précédentes montre une augmentation des accidents de la route et des pertes qui en découlent. En 2023, 63.940 accidents ont été enregistrés, causant la mort de 1.836 personnes et en blessant 87.597. En 2022, 59.766 accidents ont causé la mort de 1.867 personnes et blessé 73.715 autres.