Bira démissionne

Le directeur technique et sportif du club de l'ES Sétif, Abdelkrim Bira, a présenté sa démission ce mercredi, après 8 mois à la tête de cette fonction.

Des sources informées ont indiqué que la direction de la société propriétaire du club, Sonelgaz, a accepté la démission de Bira, et qu'une réunion sera tenue demain, jeudi, pour désigner son successeur.

Bira a justifié sa démission par les obstacles et les pressions considérables auxquelles il a été confronté dans l'exercice de son travail, pressions qui ont atteint un point où sa sécurité physique a été menacée, en plus de l'atteinte à sa dignité.