Les revers de la France s'enchaînent en Afrique

La Côte d'Ivoire a annoncé mercredi que les troupes françaises quitteraient le pays, mettant ainsi fin à des décennies de présence militaire française. Cette décision s'inscrit dans une vague croissante de pays africains réduisant leur coopération militaire avec la France, ancienne puissance coloniale.

Le président ivoirien, Alassane Ouattara, a confirmé que le retrait des troupes commencerait en janvier 2025, mettant fin à la présence de presque 600 soldats français sur le sol ivoirien. Cette annonce intervient après des décisions similaires de dirigeants d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, où les troupes françaises ont été invitées à quitter plusieurs pays.

Les analystes estiment que ces demandes de fin de présence militaire française reflètent un changement structurel plus large dans la nature des relations entre la région et Paris.

La France a subi des revers importants en Afrique de l'Ouest ces dernières années, notamment au Tchad, au Niger et au Burkina Faso, où ses troupes, présentes depuis de longues années, ont été expulsées.

Le président sénégalais, Macky Sall, a également annoncé la fin de toute présence militaire étrangère au Sénégal à partir de 2025 dans un discours prononcé pour le Nouvel An. Il avait déjà déclaré le 28 novembre dernier que la France devait fermer ses bases militaires au Sénégal.