بولبينة .. نجم خارق في الرابطة المحترفة (فيديو)

واصل هداف الرابطة المحترفة الأولى، عادل بولبينة، توهجه هذا الموسم وقاد نادي بارادو لتحقيق فوز جديد.

وصعد النادي العاصمي إلى وصافة الترتيب بعد تجاوزه، مساء اليوم الأربعاء، الضيف اتحاد بسكرة على ملعب 5 جويلية الأولمبي بنتيجة هدفين مقابل هدف في إطار تسوية الرزنامة.

وتحسنت نتائج الفريق منذ تولي الدولي السابق بلال دزيري العارضة الفنية خلفا للتونسي راضي الجعايدي ووصل إلى رابع فوز على التوالي ما رفع رصيده إلى النقطة الـ 22 وبفارق نقطتين فقط عن الرائد شبيبة القبائل.

ويعود الفضل كذلك في تألق شبان الأكاديمية إلى نجم البطولة دون منازع عادل بولبينة الذي سجل هدفا آخرا بطريقته المفضلة، وذلك بعد تنفيذ مخالفة من مسافة بعيدة خادعت الحارس ملالة.

ورفع ابن ولاية جيجل رصيده إلى الهدف الحادي عشر من 13 مقابلة خاضها نادي بارادو هذا الموسم، معززا صدارته لقائمة هدافي البطولة.

ويملك صاحب الـ 21 ربيعا مواصفات الجناح العصري وهو ما دفع أهل الاختصاص للضغط على الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش من أجل استدعائه خلال تربص شهر مارس المقبل، خاصة أن المنتخب لم يجد خليفة يوسف بلايلي في مركز الجناح الأيسر.

وحسب تصريحات مسؤولي نادي بارادو، يخوض بولبينة موسمه الأخير في البطولة الوطنية، وهو الذي سيحترف بنسبة كبيرة في أوروبا رغم اهتمام كبير من الأندية الجزائرية والعربية التي تود خطف هذه الموهبة الشابة.