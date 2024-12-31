انحراف حافلة لنقل المسافرين في النعامة

تدخلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، لأجل حادث مرور تمثل في انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين قادمة من تاغيت في اتجاه وهران بالطريق الوطني رقم 06 في المنطقة المسماة حرازة في بلدية العين الصفراء بولاية النعامة.

وحسب بيان ذات المصالح، أسفر هذا الحادث عـن إصابة أربعة أشخاص من كلا الجنسين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و40 سنة بجروح وإصابات خفيفة وحالات صدمة.

وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين بعين المكان وإجلاؤهم إلى المؤسسة العمومية الإستشفائية محمّد بوضياف بذات البلدية وتم فتح تحقيق لتحديد الأسباب.