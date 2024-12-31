أولى المعلومات حول منفذ حادث رأس السنة

كشفت وسائل إعلام، مساء اليوم الأربعاء، تفاصيل بشأن المشتبه بتنفيذه حادث شاحنة نيو أورليانز.

ونقلت "سكاي نيوز" عن ثلاثة مسؤولين أمنيين كبار: "تم التعرف على المشتبه به.. يدعى شمس الدين جبار ويبلغ من العمر 42 عاما".

وأفادت قناة "الحرة" أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي عثر على علم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في السيارة التي استخدمها المهاجم وأنه كان يرتدي ملابس عسكرية أثناء ارتكاب الجريمة.

وأوضحوا أن السلطات الأمنية تعمل على التحقق من خلفيته وتاريخ سفره المحتمل، إضافة إلى أي علاقة محتملة مع التنظيمات الإرهابية.

وأكدوا أن شمس الدين جبار متهم بتعمد دهس المحتفلين بالعام الجديد بشاحنة صغيرة في حدود الساعة 3:15 صباحا في شارع بوربون.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" إن المشتبه به قتل خلال مواجهة مع الشرطة.

في سياق آخر، علق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، على حادث الدهس في نيو أورليانز الذي وأودى بحياة 10 أشخاص وتسبب في إصابة العشرات.

وقال ترامب، عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال": "عندما قلت إن المجرمين القادمين أسوأ بكثير من المجرمين الموجودين في بلدنا، دحض الديمقراطيون ووسائل الإعلام الكاذبة هذا التصريح باستمرار، لكن تبين أنه صحيح".

وأضاف الرئيس الأمريكي المنتخب: "إن معدل الجريمة في بلدنا بلغ مستوى لم يشهده أحد من قبل، قلوبنا مع جميع الضحايا الأبرياء وأحبائهم، بما في ذلك ضباط شرطة نيو أورليانز الشجعان".

وشدد على أنه: "ستدعم إدارة ترامب مدينة نيو أورليانز بشكل كامل أثناء التحقيق والتعافي من هذا العمل الشرير تماما".