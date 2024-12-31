توتر جديد بين السعودية وإيران

استدعت إيران السفير السعودي في طهران، اليوم الأربعاء، بعد ساعات من الإعلان عن إعدام السعودية 6 إيرانيين بتهمة تهريب الحشيش.

وحسب البيان الرسمي فقد سلمت وزارة الخارجية السفير مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، فيما عبر المدير العام للشؤون القنصلية كريمي شصتي، عن بالغ احتجاجه على خبر تنفيذ حكم الإعدام.

واعتبر شصتي أن "تنفيذ الإعدام من دون إخطار مسبق للسفارة (الإيرانية)، يشكّل إجراء مرفوضا بامتياز وانتهاكا للقانون الدولي بما في ذلك معاهدة العلاقات القنصلية".

كما أبلغ المسؤول الإيراني، السفير السعودي في طهران، بأن هذا الإجراء يتعارض تماما مع سير التعاون القضائي بين البلدين.

وتقرر كذلك بأن يتوجه وفد قانوني وقنصلي من الخارجية الإيرانية إلى الرياض لمتابعة هذا الملف.

وكانت السلطات السعودية أعلنت، الأربعاء، إعدام 6 إيرانيين دينوا بتهريب المخدرات إلى المملكة.

وقالت وزارة الداخلية إن 6 إيرانيين ذكرتهم بالاسم "أقدموا على تهريب الحشيش المخدر إلى المملكة"، وتابعت "تم تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بالمنطقة الشرقية"، دون أن تشير إلى تاريخ تنفيذ العقوبة.

وتهريب المخدرات جريمة عقوبتها الإعدام في المملكة الخليجية، وأعدمت السعودية 330 شخصا على الأقل في عام 2024.