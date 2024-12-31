السلطة الفلسطينية تتخذ قرارا ضد "الجزيرة"

كشفت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن اللجنة الوزارية المختصة قررت وقف بث وتجميد كافة أعمال فضائية "الجزيرة" ومكتبها في فلسطين، وتجميد عمل كافة الصحفيين والعاملين معها والطواقم والقنوات التابعة.

وأضافت الوكالة أن هذا القرار في حق القناة القطرية "مؤقت إلى حين تصويب وضعها القانوني، وذلك لمخالفتها القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين".

وكما جاء القرار –وفق الوكالة- إثر "إصرار الجزيرة على بث مواد تحريضية وتقارير تتسم بالتضليل وإثارة الفتنة والعبث والتدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية".

وكانت شبكة "الجزيرة" الإعلامية قد نددت قبل أسبوع بـ"حملة التحريض التي صدرت باسم حركة فتح في الضفة الغربية ضد الجزيرة وصحفييها، وخاصة مراسل الجزيرة محمد الأطرش على خلفية تغطية الاشتباكات بين قوى الأمن الفلسطينية ومقاومين فلسطينيين في جنين".