إعلان هام لسوناطراك (فيديو)

أعلنت سوناطراك، اليوم الأربعاء، عن بدء مرحلة التدفق الأولي للمياه بمحطة تحلية مياه البحر كودية الدراوش بولاية الطارف، وهي الخطوة الأولى لتشغيل المحطة ووضعها قيد التجريب التقني الشامل، تمهيدًا لتوجيه الكميات الأولى من المياه المحلاة إلى مرحلة التوزيع.

وحسب بيان الشركة العمومية، جاءت هذه "الانطلاقة التجريبية عقب نجاح عملية الربط بالطاقة الكهربائية يوم أمس، من خلال تشغيل محطة الكهرباء الرئيسية الخاصة بالمحطة. وببلوغها طاقتها الإنتاجية الكاملة، ستُسهم محطة كودية الدراوش في تعزيز قدرات تزويد ولاية الطارف والمناطق المجاورة بالمياه الصالحة للشرب، بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 ألف متر مكعب يوميا، مما يمكنها من توفير المياه الصالحة للشرب لفائدة 3 ملايين مواطن".

جدير بالذكر أن مشروع محطة تحلية مياه البحر كودية الدراوش ينفذ تحت إشراف الشركة الجزائرية للطاقة، فرع مجمع سوناطراك، وبإنجاز الشركة الجزائرية للمشاريع الصناعية، وهي أيضا فرع من مجمع سوناطراك.

تندرج هذه المحطة ضمن المشاريع الكبرى التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في إطار البرنامج التكميلي لتعزيز الأمن المائي في الجزائر، حيث يشمل هذا البرنامج إنشاء خمس محطات رئيسية لتحلية مياه البحر، بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف متر مكعب يوميا لكل محطة، حيث من المنتظر أن تدخل هذه المحطات حيز الإنتاج خلال هذه السنة 2025.