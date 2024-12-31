انفجار سيارة "تسلا" أمام فندق ترامب

أعلنت شرطة لاس فيغاس أن سيارة من طراز "سايبر تراك" التي تنتجها شركة "تيسلا" المملوكة لإيلون موسك انفجرت، صباح الأربعاء، أمام "فندق ترامب" في المدينة، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين بجروح طفيفة.

وأفاد وسائل إعلام أمريكية أن المعلومات الصحفية تشير إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق في الحادثة باعتبارها "عملا إرهابيا".

وقال البيت الأبيض إن الرئيس، جو بايدن، تلقى إيجازا حول الانفجار والحريق، ووجه فريقه لتقديم أي مساعدة فيدرالية بحاجة إليها.

وقال قائد شرطة لاس فيغاس، كيفن ماكماهيل، خلال مؤتمر صحافي "هناك شخص ميت داخل سايبر تراك" بالإضافة إلى سبعة أشخاص آخرين يعانون من "جروح طفيفة".

وأعلن ماسك في منشور على منصة "إكس" التي يملكها كذلك أن فرق شركته تحقّق في هذا الانفجار الذي "لم أر مثيلا له من قبل".

وفي مؤتمر صحفي، صرح نائب رئيس إدارة الإطفاء في مقاطعة كلارك، توماس تاتشستون، أنه خلال قيام فرق الإطفاء بإخماد الحريق، كان هناك عدد من المصابين بالقرب من السيارة.

وأوضح تاتشستون أن الحادث أسفر عن إصابة سبعة أشخاص، نُقل اثنان منهم إلى مركز جامعة نيفادا الطبي في لاس فيغاس لتلقي العلاج.

وأشار تاتشستون إلى أن السلطات عملت على استخراج جثمان المتوفى من داخل شاحنة "سايبرتراك". ودعت السلطات العامة إلى تجنب الاقتراب من مكان الحادث في الوقت الراهن.

ولم يتم الكشف بعد عن سبب الحريق، وتواصل الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث.

وقال إريك ترامب، نجل الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، في منشور على موقع أكس "وقع صباح اليوم حريق في مركبة كهربائية عند مدخل فندق ترامب لاس فيغاس".

وأضاف أن "سلامة ورفاهية ضيوفنا وموظفينا تظل على رأس أولوياتنا". كما أعرب عن "خالص امتناننا لإدارة الإطفاء في لاس فيغاس والجهات الأمنية المحلية على استجابتهم السريعة والاحترافية العالية".