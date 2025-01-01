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مجتمع

أمطار وثلوج وزوابع رملية في عدة ولايات

2 جانفي 2025 ()

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توقعت مصالح الأرصاد الجوية، تساقط أمطار وثلوج على عدد من ولايات الوطن، اليوم الخميس، مع التحذير من موجة برد شديدة وزوابع رملية تجتاح بعض المناطق.

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، فستعرف كل من ولايات الأغواط، البيض، والنعامة، تساقط للثلوج، إلى غاية منتصف النهار، فيما تستمر بهذه الولايات بالإضافة إلى ولاية الجلفة موجة برد شديدة، مع انخفاض كبير في درجات الحرارة.

كما ستشهد كل من ولايات الوادي، تقرت، وورقلة تساقط كميات من الأمطار الرعدية، حسب ما أوضحته نشرية خاصة لمصالح الديوان في المستوى الأول باللون الأصفر، وذلك بداية من الثالثة بعد زوال اليوم الخميس، وإلى غاية صبيحة الغد الجمعة.

كما حذرت ذات المصالح، من هبوب زوابع رملية بكل من غرداية والمنيعة.

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