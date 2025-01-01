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العالم

غزة: اغتيال المدير العام للشرطة ومعاونه

2 جانفي 2025 ()
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قالت وزارة الداخلية في غزة، اليوم الخميس، إن الاحتلال اغتال المدير العام للشرطة اللواء محمود صلاح، وكذلك معاونه حسام شهوان عضو مجلس قيادة الشرطة، إثر قصف إسرائيلي على خيام النازحين في مواصي خان يونس جنوبي القطاع المحاصر.

وقد نعت لجان المقاومة في فلسطين الشهيدين اللواء أبو صلاح والعميد شهوان، وقالت إنهما "ارتقيا على طريق القدس، جراء عملية اغتيال صهيونية جبانة نفذتها طائرات العدو على خيام النازحين في مواصي خان يونس".

 وأشادت وزارة الداخلية في بيان لها، بدور الشهيد أبو صلاح "ومسيرته المشرّفة" وقالت إنه ساهم بشكل كبير في بناء جهاز الشرطة الفلسطينية "وفق عقيدة وطنية فلسطينية وحماية ظهر المقاومة".

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