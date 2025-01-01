ارتفاع حالات الانتحار والقتلى يربك جيش الاحتلال

رفعت إذاعة جيش الاحتلال، الستار عن حالات الانتحار التي يتم تسجيلها وسط الجنود الإسرائيليين، منذ بداية العدوان على قطاع غزة في أكتوبر 2023.

وقالت الإذاعة، إن 28 جنديا صهيونيا انتحروا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023، بينهم 16 من الاحتياط، في أعلى حصيلة منذ 13 عاما.

وفي منتصف مارس 2024، أقر الجيش الصهيوني بأنه يواجه المشكلة الكبرى في الصحة النفسية منذ عام 1973، وذلك على خلفية المعارك التي تخوضها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة مع جيش الاحتلال منذ بداية طوفان الأقصى. وفي تقرير آخر، أعلن الجيش الصهيوني، مقتل 891 ضابطا وجنديا منذ بداية العدوان على غزة، وهو الرقم الأعلى منذ حرب يوم الغفران، في أكتوبر 1973.

وخلال الـ10 سنوات الأخيرة للحرب، قتل 152 ضابطا وجنديا إسرائيليا بما في ذلك خلال عملية الجرف الصامد صيف 2014.