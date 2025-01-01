ارتفاع حصيلة ضحايا عملية الدهس في نيو أورليانز

أعلن مسؤولون أمنيون أمريكيون ارتفاع حصيلة ضحايا عملية الدهس التي وقعت في مدينة نيو أورليانز الأمريكية إلى 15 قتيلا.

وذكر المسؤولون في تصريحات صحفية أن 15 شخصا قتلوا حتى الآن وأصيب العشرات في عملية الدهس التي نفذها سائق شاحنة يدعى "شمس الدين جبار" في وقت مبكر من صباح الأربعاء في مدينة نيو أورليانز.

من جهته أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه يحقق في الحادثة باعتبارها عملا إرهابيا, لاسيما بعد أن تم العثور على متفجرات داخل السيارة التي استخدمها الجاني.

وقال مسؤولون أمنيون, في تصريحات نقلتها شبكة (سي إن إن) الإخبارية, إن المشتبه فيه كان قد أجرى سلسلة من تسجيلات الفيديو قبل هجوم الأربعاء حيث قال إنه انضم إلى تنظيم "داعش".

كانت الحصيلة الأولية التي أعلنتها مصادر بالشرطة الأمريكية تتحدث عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل و إصابة 30 آخرين عندما دهست شاحنة حشدا كبيرا بمدينة، نيو أورليانز، الأمريكية.