غليزان: توقيف 3 لصوص

تمكنت عناصر فرقة الجرائم الكبرى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان من توقيف 03 أشخاص تورطوا في قضية السرقة من داخل محل تجاري مع استرجاع المسروقات.

وتعود وقائع وقائع القضية، حسب بيان ذات المصلحة صدر اليوم الخميس، إلى شكوى تلقتها ذات الفرقة من قبل الضحية بخصوص تعرض محله التجاري إلى السرقة والتي طالت 80 جهاز هاتف ذكي، ومبلغ مالي قدره 40 مليون سنتيم وجهاز حاسوب محمول وكذا 40 سماعة بلوتوث من قبل أشخاص مجهولين.

وقد مكنت التحريات التقنية والميدانية التي باشرتها الفرقة المحققة بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان من توقيف 03 أشخاص مشتبه فيهم في عملية السرقة مع استرجاع المسروقات المتمثلة في 35 هاتفا ذكيا من مختلف العلامات وجهاز حاسوب محمول مع لواحقه و17 سماعات بلوتوت إلى جانب لوحة رقمية و 199 شريحة هاتفية بالإضافة إلى استرجاع مبلغ مالي يقدر بأزيد من 21 مليون سنتيم محل سرقة.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان عن قضية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية ضد الأملاك وجناية السرقة المقترنة بظرفي التعدد.



