انتشال 29 جثة "حراقة" قبالة السواحل التونسية

أعلنت السلطات التونسية انتشال 29 جثة لمهاجرين توفوا غرقا، وتم إنقاذ 100 آخرين أغلبهم من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء، بعد غرق ثلاث مراكب في عرض البحر، كانت تقل مهاجرين، خلال محاولتهم الهجرة السرية إلى إيطاليا.

وأفاد بيان للحرس البحري أن الوحدات البحرية تلقت مساء أمس نداء بشأن تعطل مراكب بحرية في عرض البحر، وتسرب المياه إليهما، حيث سارعت في إطار الاستجابة العاجلة وحدات الإنقاذ السريعة إلى الموقع المحدد، ونجحت في إنقاذ 83 مهاجرا، من بينهم 17 نساء، وسبعة أطفال .

وأكد نفس المصدر، أنه تم خلال نفس العملية انتشال 27 جثة من بينهم رضيع، فيما لا يزال البحث عن مفقودين، وشددت عزمها على مواصلة التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة، وهذه المحاولات التي تهدّد الأرواح.

ويعد هذا الحادث الثاني من نوعه في غضون 24 ساعة، حيث كانت وحدات الإنقاذ البحرية، قد أنقذت 17 مهاجرا سريا من جنسية تونسية بعد غرق مركب كان يقلهم، نقل 7 منهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج بينهم خمسة تمت نجدتهم في آخر لحظة، حيث كانوا يصارعون الموت سباحة بعد مغادرتهم المركب المتعطل.

وخلال نفس العملية، تم انتشال جثتي مهاجرين توفيا غرقا، وأكد بيان للحرس البحري أن جثة أحد المتوفين، تعود إلى طفل يبلغ من العمر خمس سنوات كان مفقوداً وتم العثور عليه صبيحة اليوم بحالة وفاة بعد عمليات تمشيط دقيقة، وتم ضبط أربعة من المتورطين في وتنظيم عملية الإبحار خلسة، يشتبه في تورطهم بنقل المجتازين .



