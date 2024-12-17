تسجيل 6 ظواهر فلكية شهر جانفي

كشف مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، اليوم الخميس، أن شهر جانفي سيشهد 6 ظواهر فلكية.

وحسب المصدر ذاته، فمن المتوقع تسجيل يوم 3 جانفي ظاهرتين ذروة شهب الرباعيات وتقارب القمر مع كوكب الزهرة.

ويوم 4 جانفي سيكون هناك احتجاب كوكب زحل من طرف القمر، ويوم 10جانفي تقارب وثيق للقمر مع التكتل النجمي المفتوح الثريا M45 .

وأضاف مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية، أن يوم 14 جانفي سيشهد تقارب وثيق للقمر مع كوكب المريخ، ويوم 18 جانفي تقارب كوكب الزهرة مع كوكب زحل. وأشار إلى أنه سيوافي تفاصيل أكثر حول كل ظاهرة قبل حدوثها.