صفقة مدوية لترجي مستغانم

فاجأ نادي ترجي مستغانم المتتبعين للشأن الكروي في الجزائر بعدما دخل الميركاتو الشتوي بقوة بإعلانه، مساء اليوم الخميس، التعاقد مع الدولي الجزائري السابق جمال الدين بن العمري.

ولم يكشف النادي عن تفاصيل الصفقة مكتفيا بمنشور مقتضب على صفحته الرسمية في "الفايسبوك" جاء فيه: "مرحبا بك جمال"، وأرفق ذلك بصورة اللاعب بألوان "الحواتة".

وكان بن العمري قد عاد إلى الدوري الجزائري الموسم الماضي، بعد تجارب احترافية عديدة في الخارج، وساهم في تتويج مولودية الجزائر بأول لقب للبطولة منذ 14 سنة كاملة.

وغادر المدافع المخضرم، المتوج بـ"كان" 2019، مولودية الجزائر الصائفة الماضية ثم أعلن انتقاله إلى نادي القوة الجوية في بداية الموسم غير أن التجربة في الدوري العراقي انتهت قبل أن تبدأ بسبب خلافات مع الإدارة ليبقى اللاعب دون ناد حتى الميركاتو الحالي.

وكانت إدارة ترجي مستغانم قد وعدت أنصارها، في بيان، أول أمس أنها "ستفعل المستحيل من أجل جلب أفضل الأسماء الممكنة والمتوفرة من أجل النهوض بالفريق من جديد والعودة إلى السكة الصحيحة".

ويعاني الصاعد الجديد إلى قسم الأضواء من تذبذب النتائج في النصف الأول من الموسم حيث يحتل المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة من 14 مقابلة.