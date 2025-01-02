وفاة المجاهد رابح مشحود

توفي المجاهد، عضو جيش التحرير الوطني، رابح مشحود، المدعو عبد الستار محمد، عن عمر ناهز 97 سنة، حسب ما أفادت وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، في بيان صدر اليوم الخميس.

وكان الفقيد الذي يعد من مواليد سنة 1928 ببلدية "أمجاز الدشيش" بولاية سكيكدة، قد "التحق بحزب الشعب، كما كان رئيسا لفرع الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين وعضوا بالمنظمة السرية، فضلا عن عمله بالمكتب العسكري لجيش التحرير الوطني بالقاهرة"، تضيف الوزارة.

وأضافت الوزارة، أن المرحوم "شغل عقب الاستقلال، مناصب في السلك الدبلوماسي بالعديد من الدول العربية والأجنبية، كما كان ممثلا للجزائر في منظمة التغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة".

هذا وتقدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة إلى "عائلة الفقيد ورفاقه في الجهاد والكفاح بأخلص التعازي، داعيا الله أن يتغمده برحمته الواسعة".