سفارة الولايات المتحدة الأمريكية تهنئ الجزائر

هنأت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، الجزائر على توليها رئاسة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لشهر يناير الجاري.

وفي منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت السفارة الأمريكية بالجزائر العاصمة: "تهانينا للجزائر على تولي رئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لشهر جانفي"، معربة عن ثقتها بأن هذا المكسب "سيعزز جهودنا المشتركة لمواجهة التحديات العالمية وتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين".

كما أبرزت السفارة، "تطلعها إلى التعاون في مبادرات تهدف إلى تعزيز الاستقرار وتشجيع التفاهم ودفع التغيير الإيجابي على الساحة الدولية".