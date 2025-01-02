وزارة الصحة: اجتماع لتحديد معايير تخصيص الاعتمادات المالية للمؤسسات الصحية

عقدت الأمانة العامة لوزارة الصحة، اليوم الخميس، اجتماعا عبر تقنية التواصل المرئي مع كل من مديري الصحة ومسؤولي المؤسسات العمومية للصحة وللتكوين، قصد تحديد معايير تخصيص الاعتمادات المالية التي بموجبها سيتم منح ميزانية 2025، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح البيان أنه "تنفيذا لتعليمات وزير الصحة، عبد الحق سايحي، المتعلقة بتطبيق القرار الوزاري المؤرخ في 26 ديسمبر 2024 المحدد لمعايير تخصيص الاعتمادات المالية للمؤسسات العمومية للصحة، المؤسسات الوطنية الموضوعة تحت الوصاية والمؤسسات العمومية للتكوين، نظمت الأمانة العامة لوزارة الصحة، اليوم الخميس بمقر الوزارة، اجتماعا عبر تقنية التواصل المرئي مع مديري الصحة للولايات، المؤسسات العمومية للصحة، المؤسسات تحت الوصاية والمؤسسات العمومية للتكوين، بحضور الإطارات الإدارة المركزية".

وأضاف أن هذه المعايير تهدف إلى "ترشيد النفقات العمومية وضبط تسيير الموارد المالية وكذا إرساء مبادئ شفافة وعملية على أساس الأهداف المسطرة مسبقا والمصادق عليها من قبل الهيئات الاستشارية لكل المؤسسات العمومية".

وخلال هذا اللقاء، استمع الأمين العام للوزارة إلى مقترحات بشأن "تحديد المعايير الأساسية التي بموجبها سيتم منح ميزانية 2025 والتي تمحورت حول معايير إدارية وأخرى تقنية ستكون محل دراسة من قبل الإدارة المركزية".

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على "ضرورة موافاة المصالح المركزية المختصة بالوثائق الثبوتية في الآجال المحددة للإسراع في وتيرة معالجة الوثائق المحاسبية المؤكد عليها في فحوى نص القرار المؤرخ في 26 ديسمبر 2024".